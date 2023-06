Weekend notebook: Ferrari a podio nel GT World Challenge America, successi in Spagna e Portogallo

Nel secondo round stagionale del GT World Challenge America al Nola Motorsports Park, arriva nella prova di sabato il secondo podio consecutivo per la Ferrari 296 GT3 di Conquest Racing. Ottimi risultati per il Cavallino Rampante anche in Europa, grazie alle vittorie nell’International GT Open e nel GT Cup Europe a Portimão. Sempre nella penisola iberica, questa volta sul circuito spagnolo di Navarra, il team Visiom ottiene un nuovo successo nella corsa Endurance; e le vittorie non mancano neanche nella Sprint GT.

GT World Challenge America. Partita dalla prima fila, la Ferrari 296 GT3 numero 21 di Manny Franco e Alessandro Balzan ha mantenuto la seconda piazza fino al traguardo, nella prima corsa resa ancora più complessa dalle condizioni della pista in continuo mutamento, dopo la pioggia torrenziale che ha costretto il rinvio della partenza di due ore. Dopo un primo stint condotto da Franco con gomme da pioggia, Balzan passava agli pneumatici slick, provando fino alla fine ad insidiare la prima posizione e mancando il primo posto per soli 297 millesimi di secondo. Sfortunata, invece, la prova della domenica, complice un testa-coda in fase di sorpasso a dieci minuti dalla fine che lasciava la Ferrari di Conquest Racing appena giù dal podio, al quarto posto finale.

Nella classe Pro Am, la Ferrari numero 33 di Triarsi Competizione, con Justin Wetherill e Ryan Dalziel, frenata da un incidente nelle prove del giovedì, riusciva comunque, grazie al grande sforzo dei meccanici, a presentarsi al via e a conquistare la decima piazza finale. Ancora meglio nella seconda gara, con il settimo posto di classe.

La prossima prova si terrà sul Circuit of The Americas di Austin il 20 e 21 maggio.

International GT Open. Il nutrito schieramento di Ferrari per la prima prova del campionato torna da Portimão con due vittorie, podi e tanti piazzamenti di prestigio. I successi sono arrivati nella seconda delle due prove del fine settimana, con Marco Pulcini-Eddie Cheever III di AF Corse primi nella Pro-Am con la 488 GT3 Evo 2020, sesti assoluti, dopo il terzo posto di Gara 1. Sempre del team piacentino con la medesima vettura anche la vittoria in classe Am con Alessandro Cozzi-Giorgio Sernagiotto che salgono anch’essi dal terzo gradino del podio della prima corsa al primo. Nella classe Pro, Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini di AF Corse hanno chiuso due prove positive al quinto e sesto posto.

GT Cup Europe. Straordinaria doppietta per Ferrari e MERTEL Motorsport all’esordio nella serie con la 488 Challenge Evo. La coppia spagnola Ivàn Velasco-Jorge Cabezas ha conquistato entrambe le prove sul circuito dell’Algarve nella classe Pro-Am. Sfortunato fine settimana per il duo Stephen Earle-David Perel di Kessel Racing, capaci di conquistare la pole position per Gara 2 ma frenati in prova da una collisione con penalizzazione di 10 secondi. Nella classe Am, Kessel Racing porta a casa un doppio secondo posto con i fratelli Alexandre e Mikael Bochez.

Ultimate Cup Series. A un mese di distanza dal primo successo, fatto registrare al debutto della stagione sul circuito del Paul Ricard, il team Visiom conquista anche la prova di Navarra nell’Endurance GT Touring - Open, allungando così il vantaggio in classifica generale. Partiti dalla seconda posizione in griglia, Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet e David Hallyday sono riusciti a conquistare la leadership prima dell’ultima delle quattro ore di gara e a mantenerla fino alla bandiera scacchi.

Successi di classe nella Sprint GT per il team SR&R che presentava al via diversi equipaggi. Nella prima prova Francesco Atzori su 488 Challenge si è classificato primo nella UGT3B, con Lorenzo Cossu terzo su 488 Challenge Evo numero 13, che con Alessio Bacci al volante ha conquistato Gara 2, in un podio tutto dipinto di rosso Ferrari: secondo è arrivato Edoardo Barbolini, mentre terzo Manuel Menichini. Nella prova di 50 minuti, doppietta Ferrari con Edoardo Barbolini e Francesco Atzori davanti ad Alessio Bacci e Lorenzo Cossu.

Il terzo appuntamento della stagione è in programma i prossimi 26, 27 e 28 maggio sul circuito di Hockenheim in Germania.