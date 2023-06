Weekend Notebook: Ferrari 296 GT3 vince la gara di qualifica della 24 Ore del Nürburgring

È ancora una volta il leggendario circuito del Nürburgring a regalare alla Ferrari 296 GT3 gli onori della cronaca, grazie al successo del Frikadelli Racing Team nella gara di qualifica per la prova endurance nell’Inferno Verde. A Barcellona arrivano i primi podi nell’Elms e nella Le Mans Cup. Nella Britcar altra vittoria nella classe B.

24 Ore del Nürburgring. Il Frikadelli Racing Team ha conquistato una storica vittoria per la nuova Ferrari 296 GT3. Il successo è arrivato nella prova di 4 ore, una gara che permette a team e piloti di testare le vetture sull’iconico tracciato tedesco e che anticipa la prossima edizione della 24 ore del Nürburgring (che si disputerà a maggio). Con la vittoria l’equipaggio ha ottenuto la certezza di un posto nella sessione di qualifica riservata a un numero limitato di vetture che andrà in scena nei giorni precedenti la prova endurance.

A passare per primo sotto la bandiera a scacchi è stato Felipe Fernandez Laser, che ha portato la Ferrari gestita da Rinaldi Racing al successo, con 1”935 sulla Mercedes-AMG GT3 Evo numero 2 del team GetSpeed. A dividere la gioia con Laser anche Nicky Catsburg e Earl Bamber. La Ferrari numero 30, dopo essere partita quarta in griglia, con Catsburg al volante, è balzata in testa nelle prime fasi, estendendo il suo vantaggio durante il primo stint. Bamber ha mantenuto il controllo durante il suo turno, prima che Fernandez Laser superasse anche gli acquazzoni per ottenere la prima vittoria nella classifica assoluta per la nuova vettura GT di Maranello. Il precedente successo, il primo nella storia della 296 GT3, era stato infatti nella classe Pro-Am proprio al Nürburgring in occasione di una prova del campionato NLS. La 24 ore del Nürburgring è prevista nel fine settimana del 20 – 21 maggio.

ELMS. La 4 Ore di Barcellona, prima prova dell’undicesima stagione del campionato European Le Mans Series, con 42 vetture al via, inizia con un doppio podio per Ferrari. La numero 50 di Formula Racing con Mikkel Mac, Johnny Laursen e il figlio Conrad deve accontentarsi della seconda piazza, dopo aver lottato a lungo per il primo posto con i vincitori di giornata del team Proton Competition con un vantaggio di soli 1”408. Non è bastata invece la pole alla Ferrari 488 GTE di JMW Motorsport per tagliare per prima il traguardo: la numero 66 di Lorcan Hanafin, Martin Berry e Jon Lancaster, dopo aver scontato anche un drive through, è salita sull’ultimo gradino del podio. Quinta la Ferrari di Spirit of Race di Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin, mentre sesta ha chiuso la numero 51 di AF Corse con Kriton Lentoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw. Settima la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e Frederik Schandorff.

Il secondo round del campionato era previsto dal 5 al 7 maggio a Imola, ma i ritardi dei lavori sulle tribune e nei box dell’autodromo italiano hanno spinto gli organizzatori a posticipare la gara a data da destinarsi. Le vetture saranno quindi in pista il 16 luglio per la 4 Ore di Le Castellet.

Le Mans Cup. Primo podio per la nuova Ferrari 296 GT3 nel campionato Le Mans Cup. A firmarlo, nel primo round disputato a Barcellona, è la coppia formata da Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino che, dopo aver lottato tutta la gara con i primi, sale sull’ultimo gradino del podio con la vettura numero 51 di AF Corse. Nona la vettura gemella del team piacentino, affidata ai francesi Charles Henri Samani e Emmanuel Collard. Prossimo appuntamento, visti i ritardi di ammodernamento del circuito di Imola, è previsto per il 9 giugno con la Road to Le Mans.

Britcar. Il secondo appuntamento del British Endurance Championship, prova di due ore disputata sul tracciato di Brands Hatch, ha regalato la vittoria nella classe B alla Ferrari 488 Challenge Evo numero 55 del team di RNR Performance Cars con John Seale e Jamie Stanley ad alternarsi al volante.

Quarto posto nella classe C per la 458 Challenge dello stesso team che schierava Chris Goddard, Charlie Hand e Charlie Hollings. Prossimo appuntamento del British Endurance Championship il 27 maggio a Oulton Park.