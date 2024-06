Weekend notebook: due Ferrari nelle prime sei ad Abu Dhabi

Nel round conclusivo dell’Asian Le Mans Series le Ferrari 296 GT3 di AF Corse ottengono un quinto e un sesto posto, migliori risultati tra le quattro vetture della Casa di Maranello in pista nelle ultime due gare della stagione che sono andate in scena sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Asian Le Mans Series. Una doppia prova di 4 ore ha chiuso la stagione 2023/2024 dell’Asian Le Mans Series. Nella quinta e ultima gara, interrotta per più di un’ora con bandiera rossa in seguito a un incidente, arrivano per le Ferrari i migliori risultati del fine settimana nella classe GT riservata alle vetture derivate dalla serie. Ad ottenerli i due equipaggi di AF Corse, grazie al quinto posto della 296 GT3 numero 21, con Simon Mann, Francois Herieu e Davide Rigon - settima nella gara del sabato - e al sesto della numero 82 di Charles-Henri Samani, Emanuel Collard e dell’italo-giapponese Kei Cozzolino, sedicesimi nella prima prova.

Fuori dalla top-10 concludono Rui Andrade, Nicola Marinangeli e Marco Pulcini, sulla Ferrari 296 GT3 numero 98 di Dragon Racing, che avevano firmato il terzo miglior tempo nella qualifica di Gara-2, dodicesimi al traguardo sia sabato sia domenica. Decisamente più sfortunato il fine settimana per i britannici di GR Racing, con Riccardo Pera autore nella prima prova di un testa-coda terminato violentemente sulle barriere, con esposizione della bandiera rossa per oltre un’ora. Per l’italiano, al via sulla Ferrari 296 GT3 numero 86 insieme a Michael Wainwright e Benjamin Barker, nessuna conseguenza fisica. La vettura è stata però costretta al ritiro, senza poter prendere parte alla seconda gara del fine settimana.