Weekend notebook: doppietta per la Ferrari 296 GT3 nel GT World Challenge America e successo nel DTM

Il fine settimana di metà agosto regala alla Ferrari un triplice strepitoso successo con la 296 GT3. La nuova sportiva da corsa della Casa di Maranello ottiene, con il team Conquest Racing, due vittorie, le prime in assoluto in terra nordamericana, nel quinto round del GT World Challenge America, andato in scena a Road America. Trionfo, primo stagionale anche nel DTM, grazie a Jack Aitken di Emil Frey Racing nella prova di sabato al Lausitzring.

GT World Challenge America. Due pole position e due vittorie a Road America disegnano il fine settimana perfetto del team Conquest Racing, che ha affidato la Ferrari 296 GT3 numero 21 a Manny Franco e Alessandro Balzan. Il pilota della vicina Milwaukee, Franco, dopo aver conquistato la pole position per Gara 1, ha condotto in testa il suo stint, affidando il volante al suo compagno Balzan al minuto 49. Quest’ultimo ha ulteriormente allungato il vantaggio sugli immediati inseguitori fino a tagliare per primo il traguardo e a far segnare la prima vittoria in assoluto in terra nordamericana per la nuova 296 GT3 di Maranello.

La Ferrari concede il bis nella seconda prova del quinto round stagionale, partendo anche in Gara 2 dalla pole position della classe Pro. Dopo una sfida serrata i due piloti di Conquest Team riescono a passare per primi sotto la bandiera a scacchi, scontando senza problemi di classifica anche una penalità di 2,5 secondi per un’infrazione in pit-lane.

Per Conquest Racing si tratta dei primi successi stagionali, dopo i secondi posti di Sonoma e New Orleans, che li lanciano in graduatoria generale. Il prossimo appuntamento della serie è in programma al Sebring International Raceway dal 22 al 24 settembre. Nella gara di Road America non ha preso il via, invece, la Ferrari di Triarsi Competizione di Justin Wetherill e Ryan Dalziel, inizialmente annunciata tra gli iscritti.

DTM. Prima vittoria stagionale nel campionato DTM per la Ferrari 296 GT3. A firmare il successo è Jack Aitken, con la vettura numero 14 del team Emil Frey Racing, al termine di Gara 1 del quinto round del 2023, sui 3.478 metri del tracciato Lausitzring. Il bottino del britannico è arricchito anche dalla pole position e dal giro più veloce stabilito durante la corsa. Il trionfo per l’ex pilota di Formula 1 arriva in una giornata calda, con temperature oltre i 30 gradi. “Faceva un caldo incredibile in macchina, ma volevo davvero ottenere la mia prima vittoria nel DTM con la nuova Ferrari 296 GT3. Abbiamo fatto un pit stop fantastico e ho fatto una gara impeccabile. Nonostante tutto, ho passato molto tempo a guardare nello specchietto retrovisore, in particolare verso la fine della gara”, ha dichiarato Aitken che è riuscito a resistere agli assalti degli inseguitori e restare in testa anche dopo il pit stop, chiudendo con 2,4 secondi di vantaggio sul primo degli avversari. La seconda Ferrari di Emil Frey Racing, la numero 69 di Thierry Vermeulen, ha tagliato il traguardo al nono posto.

Top ten anche in Gara 2 per entrambi i piloti con Jack Aitken settimo e Vermeulen di nuovo nono. Il prossimo appuntamento per il DTM, il sesto della stagione, è in programma dall’8 al 10 settembre al Sachsenring.

GT WC Asia. Il Cavallino Rampante ottiene un successo anche nel GT World Challenge Asia dove la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Maezawa Racing s’impone nella seconda prova disputata sul tracciato di Okayama, teatro del penultimo round della stagione. Al termine dei 37 giri della gara sprint firmano la vittoria Naoki Yokomizo e Piti Bhirombhakdi, che si sono alternati al volante della vettura con il numero 555, con un margine di 2’’526 sui secondi classificati. Per la Casa di Maranello si tratta del primo successo stagionale nella serie giapponese riservata alle vetture di classe GT3.

L’evento disputato a Okayama, inoltre, consegna al Cavallino Rampante il titolo Piloti della GT3 Japan Cup Am. Yusuke Yamasaki and Yorikatsu Tsujiko, grazie al secondo posto ottenuto in Gara 1 al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Comet Racing, festeggiano il risultato nella classe – la classifica è determinata in funzione dei risultati ottenuti sui circuiti del Paese del Sol Levante – con un round d’anticipo rispetto al termine della stagione del GT World Challenge Asia, che culminerà in Malesia sul tracciato di Sepang.