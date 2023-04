Weekend notebook: dominio Ferrari in Francia

Al Paul Ricard inizia la stagione della Ultimate Cup Series dove le Ferrari fanno il pieno di successi in tutte le categorie. Notizie positive anche dall’Inghilterra con le vittorie di classe nella Britcar. In Italia, sfortuna per la Ferrari di Kessel Racing nella 12 Ore del Mugello, che, dopo un’uscita di pista, riesce a completare una buona rimonta.

Ultimate Cup Series. Domenica da incorniciare nel primo round della Ultimate Cup Series disputato in Francia. Nella Endurance GT-Touring Challenge, i campioni in carica del team Visiom, che proprio qui lo scorso anno avevano festeggiato il titolo, si prendono la prima vittoria del 2023. David Hallyday, Jean-Paul Pagny e Jean-Bernard Bouvet, sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020, infatti, dopo aver comandato le qualifiche infliggendo un distacco nelle qualifiche di oltre un secondo sul primo degli avversari, chiudono la gara di 4 ore passando sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di oltre un giro sul secondo.

Weekend trionfale anche nella Sprint GT-Touring Challenge con due gare da 25 minuti e una da 50, tutte e tre vinte dal team SR&R con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1. La prima prova è stata conquistata da Lorenzo Bontempelli, la seconda dal compagno di squadra Kang Ling e quindi hanno festeggiato insieme anche nella corsa endurance, concludendo un fine settimana perfetto al Paul Ricard.

Per il team italiano anche il podio completo in Gara 1 nella classe 3B con il successo di Francesco Atzori con una Ferrari 488 Challenge Evo davanti alla vettura gemella di Lorenzo Cossu e terzo Alfredo Salerno, con una Ferrari 458 Challenge. In Gara 2 vittoria per Edoardo Barbolini, campione 2022 della Classe 3A, che precede Bacci con una 488 Challenge Evo. La terza prova della classe 3B ha invece visto passare per prima sotto la bandiera a scacchi Cossu e Bacci davanti alla coppia formata da Atzori e Barbolini.

Il prossimo impegno della Ultimate Cup Series è previsto dal 29 al 30 aprile in Spagna, sul circuito di Navarra.

Britcar. Nella prova di apertura della Britcar sul tracciato di Silverstone arrivano i primi successi stagionali nella Endurance Championship. Nella gara di tre ore il quarto posto assoluto della Ferrari 488 Challenge Evo del team RNR Performance Cars vale la vittoria nella classe C. A festeggiare sul gradino più alto del podio sono Chris Goddard, Charlie Hollings e Charlie Hand. Nella classe B, invece, primo posto per John Seale e Jami Stanley del team FF Corse. Prossimo round dal 22 al 23 aprile sul circuito di Brands Hatch.

24H Series. Nella 12 Ore del Mugello, primo round europeo della 24H Series, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Kessel Racing chiude la prova al sesto posto tra le GT3, quattordicesima assoluta. La numero 8 con al volante 'L.M.D.V.', Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e David Fumanelli ha riscontrato problemi a meno di 4 ore dalla conclusione quando è andata a sbattere contro le barriere mentre occupava la terza posizione assoluta. L’equipaggio è stato bravo a mantenere la calma e a rimontare diverse posizioni. Il prossimo appuntamento del campionato è in programma il 6-7 maggio con la 12 Ore di Spa.