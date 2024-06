Weekend notebook: campioni Ferrari in Italia e Francia

Nell’ultima sfida del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint a Imola, Vincenzo Scarpetta si prende il titolo tricolore nella GT Cup Am. Nella Ultimate Cup Series, in Francia, arriva invece il titolo della categoria UGT3A per la Ferrari di Visiom.

CIGT. Vincenzo Scarpetta è il nuovo campione italiano della GT Cup Am nella Serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo. Il verdetto è emerso nell’ultimo round stagionale disputato sul tracciato di Imola, dove il diciassettenne, al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 290 di Formula Racing, ha terminato il 2023 con una doppietta che ha consolidato il primo posto della classifica che già deteneva. Non riescono ad imporsi, invece, nella GT3 Pro Am, Jules Castro e Luka Nurmi che, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 51 di AF Corse, chiudono il campionato al secondo posto.

Sfugge, seppur di poco, la vittoria nella GT Cup Pro Am a Leonardo Colavita, impegnato a Imola con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 199 del team Double TT Racing, per l’occasione insieme a Giorgio Maggi. Per Colavita non sono bastati i due successi di classe e deve accontentarsi della terza piazza finale.

Jean-Luc D’Auria e Stuart White con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 52 di AF Corse, terminano la stagione con l’ultimo gradino del podio in Gara 2, attestandosi al quarto posto assoluto nella graduatoria assoluta.

Nella classifica riservata ai team si segnala il terzo posto per AF Corse nella GT3 e le due piazze d’onore per Double TT Racing nella GT Cup Pro Am e di Best Lap nella GT Cup Am.

Ultimate Cup Series. Primo titolo per le Ferrari impegnate nella Ultimate Cup Series. A trionfare, nella classe UGT3A nella Endurance GT, confermandosi a distanza di un anno, è la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 di Visiom che, con l’equipaggio composto da Jean Bernard Bouvet, Jean-Paul Pagny e David Hallyday, grazie ai punti conquistati con il primo posto nella 4 Ore di Magny Cours, ottiene la certezza matematica della vittoria con un round di anticipo. Il trio, che comanda anche la classifica assoluta, giocherà le proprie carte nell’ultimo appuntamento al Paul Ricard.

Nella Sprint GT Touring Challenge sono le Ferrari a dividersi le vittorie nelle tre prove disponibili. Nella categoria UGT3B, Gara 1 è andata alla Ferrari 488 Challenge Evo numero 33 di SR&R con al volante il leader del campionato Lorenzo Atzori, mentre Patrick Michellier del team CMR ha registrato il primo successo della stagione in Gara 2. Michellier sulla numero 73 si è poi ripetuto, insieme al compagno Alexis Berthet, nella gara lunga, ponendo fine all'egemonia di SR&R che ha comunque mantenuto la leadership nel campionato a squadre. L’ultimo atto del campionato è in programma dal 24 al 26 novembre al Paul Ricard in Francia.