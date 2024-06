Weeekend notebook: successi in Germania, Austria e Portogallo

Nel campionato NLS la Ferrari 296 GT3 di Racing One ottiene una vittoria di classe nella prima gara, mentre nella seconda è costretta al ritiro quando era in testa. A Spielberg, nell’International GT Open, arriva un successo assoluto, accompagnato da altri primi posti di classe e vari podi. Nella Ultimate Cup Series, all’Estoril, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 torna a festeggiare nella GT Endurance, mentre nelle tre prove della GT Sprint si registrano tre trionfi di classe. Buone prestazioni anche nel DTM al Sachsenring.

NLS. Vittoria nella classe SP9 Pro Am per la Ferrari 296 GT3 numero 19 di Racing One nella 63esima edizione della ADAC ACAS Cup disputata sabato 9 settembre nella Nürburgring Endurance Series in occasione della 12 Ore del Nürburgring. Christian Kohlhaas, Stefan Aust, Jacob Schell e Luca Ludwig hanno ottenuto anche il sesto posto assoluto, dopo essere partiti dalla pole position grazie al miglior crono in qualifica. Sfortunata invece la seconda prova del fine settimana, la 62esima edizione della ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen, nella quale la numero 19, dopo essere partita dalla terza posizione, si è dovuta ritirare mentre era in testa in seguito ad un contatto con un’altra vettura.

Prossimo appuntamento con il campionato NLS è in programma il 23 settembre con la 55esima edizione ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen.

International GT Open. Risultati positivi per le Ferrari nel quinto appuntamento dell’International GT Open che si è disputato nel fine settimana sul tracciato di Spielberg in Austria. In Gara 1 si registra la vittoria nella classe Am della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 91 del Team Baron Motorsport con Philipp Baron e Ernst Kirchmayr. Tra i Pro Am secondo posto per Nicolò Rosi e Niccolò Schirò con la Ferrari 296 GT3 numero 38 di Kessel Racing che si piazza di fronte alla vettura gemella di AF Corse, la numero 27, di Marco Pulcini e Eddie Cheever III. Risultato identico anche in Gara 2, con la vittoria assoluta di Riccardo Agostini e Nicola Marinangeli con la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse. Tra gli Am secondo posto per la Ferrari 296 GT3 numero 25 di AF Corse con Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto che tagliano il traguardo di fonte alla 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse numero 88 con Gino Forgione e Andrea Montermini.

Quando mancano due round al termine del campionato (penultimo appuntamento a Monza il 24 settembre), lotta aperta per la classifica Pro Am comandata per il momento da Cheever III–Pulcini con 54 punti contro i 45 di Schirò–Rosi. Tra gli Am, Baron–Kirchmayr si trovano al secondo posto, staccati di sette punti dai leader.

DTM. Il quinto posto di Thierry Vermeulen sulla Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing è il miglior risultato delle vetture della Casa di Maranello nel sesto round del DTM andato in scena sul tracciato tedesco del Sachsenring. Piazzamento ottenuto in Gara 2, dopo che il giovane pilota era partito dalla quarta posizione. Meglio aveva fatto in qualifica il compagno di squadra, Jack Aitken, in grado di siglare il secondo miglior tempo, che ha chiuso però la prova al ventunesimo posto. In Gara 1, invece, il britannico è stato costretto al ritiro a causa di un foro nel radiatore rimediato durante un contatto. Vermeulen ha chiuso decimo la prima corsa, dopo essersi qualificato con il sesto crono.

Prossimo appuntamento del campionato, il penultimo della stagione, è in programma dal 27 al 29 settembre a Spielberg in Austria.

Ultimate Cup Series. Ritorna al successo la 488 GT3 Evo 2020 numero 1 di Visiom, che nel quarto round Ultimate Cup Series all’Estoril riesce a chiudere al primo posto la prova di 4 ore della GT Endurance al termine di un fine settimana condizionato dalla pioggia. Dopo aver conquistato la pole Jean Bernard Bouvet, Jean-Paul Pagny e David Hallyday hanno saputo amministrare il comando della gara, sapendo leggere al meglio i continui cambiamenti delle condizioni atmosferiche. Dopo 117 giri e una corsa priva di errori, il trio della Ferrari numero 1 ha conquistato la terza vittoria della stagione e ha rafforzato la sua posizione in testa alla classifica generale e a quella dell'UGT3A.

Nella GT Sprint, nella UGT3B, la Ferrari 488 Challenge Evo numero 73 di CMR con Patrick Michellier ha vinto Gara 1, mentre la Ferrari 488 Challenge EVO numero 33 di SR&R di Edoardo Barbolini e Francesco Atzori ha trionfato in Gara 2 e 3, confermando la leadership in classifica con un comodo vantaggio.

Il campionato prosegue ora dal 27 al 29 settembre con la tappa a Magny-Cours, in Francia.

Campionato Italiano Velocità Montagna. Arrivano nel fine settimana della 68ma “Coppa Nissena”, la gara organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta, i primi due titoli stagionali per il Cavallino Rampante. A ottenerli è Lucio Peruggini al volante della Ferrari 488 Challenge Evo il quale, grazie al secondo posto in gara ottenuto nel 12° appuntamento del campionato tricolore, si laurea campione assoluto nella classifica Piloti nel gruppo GT e in quella di classe riservata alla categoria GT Supercup.