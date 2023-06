Le Ferrari 488 GTE protagoniste delle prove libere a Spa

Il terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship è entrato nel vivo sul tracciato di Spa-Francorchamps che giovedì ha ospitato due turni di prove libere. In evidenza le vetture della Casa di Maranello iscritte nella classe LMGTE Am che chiudono al primo posto sia la sessione mattutina, con il team Kessel Racing, sia quella del pomeriggio, con AF Corse. Un turno, quest’ultimo, interrotto anzitempo dalla bandiera rossa esposta dopo l’incidente che ha coinvolto due vetture del Cavallino Rampante, la numero 54 e la 21 del team piacentino AF Corse, senza conseguenze per i piloti Thomas Flohr e Diego Alessi. Davide Rigon ha firmato il miglior tempo di giornata in 2’15’’736.

Libere 1. In mattinata la prima sessione è stata condizionata da due bandiere rosse durati nel complesso 12 minuti. Alla bandiera a scacchi Ferrari ha ottenuto il miglior tempo con la 488 GTE numero 57 di Kessel Racing guidata da Daniel Serra (2’16’’177) che condivide la vettura con Takeshi Kimura e Scott Huffaker. Secondo con un distacco di 0’’540 il team AF Corse con la 488 GTE numero 21 che ha registrato il miglior riferimento cronometrico con Ulysse de Pauw, in equipaggio con Diego Alessi e Simon Mann. Quinta la Ferrari di Richard Mille AF Corse affidata a Lilou Wadoux, autrice del miglior cronometro, Alessio Rovera – che non ha girato in mattinata – e Luis Perez Companc. Quattordicesima l’altra Ferrari di AF Corse.

Libere 2. La sessione si è conclusa con la 488 GTE numero 54 leader grazie al tempo ottenuto dall’ufficiale Ferrari Rigon, risultato il riferimento dell’intera giornata sul circuito nella foresta delle Ardenne. Seconda la vettura di Kessel Racing staccata di 1’’050 in virtù del miglior giro firmato da Serra; quinto il team Richard Mille AF Corse con Alessio Rovera autore di un 2’17’’230, e ottava la Ferrari numero 21. L’attività in pista è stata interrotta dalla bandiera rossa resasi necessaria dopo il contatto all’Eau-Rouge tra Flohr e Alessi

Il programma in pista proseguirà venerdì 28 aprile con il terzo turno di prove libere, dalle 11, seguito dalla sessione di qualifica dalle 17 che determinerà la griglia di partenza della 6 Ore che scatterà sabato 29 alle 12.45 (tutti gli orari sono locali).