Video Review: vittoria alla 3 Ore del Paul Ricard

Un tracciato inscritto nella storia dell’automobilismo internazionale, il Paul Ricard, ha accolto la prima prova del GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2024, disputata sulla distanza delle 3 Ore. Al termine di una sfida serrata, che ha visto impegnate in pista oltre 50 vetture, Ferrari ha ottenuto una doppietta in classe Bronze: la 296 GT3 numero 8 di Kessel Racing, guidata da David Fumanelli-Niccolò Schirò-Nicolò Rosi, si è imposta davanti alla numero 52 di AF Corse, condotta al traguardo dal pilota ufficiale del Cavallino Rampante Andrea Bertolini, in equipaggio con Louis e Jef Machiels.

Dall’arrivo di piloti e team in pista, alle sessioni di prova e le qualifiche combinate che hanno decretato la griglia di partenza, il video ripercorre le tre giornate al Paul Ricard con le voci dei protagonisti, tra i quali i piloti ufficiali della Casa di Maranello: Bertolini, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, Alessio Rovera e Thomas Neubauer.

Durante la gara sette Ferrari 296 GT3 sono state protagoniste sul circuito francese di Le Castellet. In classe Pro le due vetture di AF Corse – Francorchamps Motors, con il numero 51 e 71, hanno concluso in nona e 15esima posizione. Tra i Bronze, inoltre, la 3 Ore ha registrato il quarto, il quinto e l’undicesimo posto delle 296 GT3 Sky Tempesta Racing, di Kessel Racing (numero 74) e di Rinaldi Racing.