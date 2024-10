Video Review: 3 Ore di Monza

Davanti a 35 mila tifosi che hanno assistito all'evento italiano del GT World Challenge Europe - Endurance Cup Ferrari conquista un piazzamento sul podio con la 296 GT3 condivisa da Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera e Vincent Abril. La vettura, iscritta dal team AF Corse - Francorchamps Motors, scattata dalla pole position all'Autodromo Nazionale di Monza, è stata protagonista di una gara superlativa - conclusa in terza posizione assoluta e seconda in classe Pro - rimanendo in lizza sino agli ultimi giri per la vittoria.

L'intero evento tricolore, a partire dall'arrivo dei piloti e dei team in pista, passando per le prime sessioni di prova, per arrivare alle qualifiche e la gara si può rivivere grazie al video recap – disponibile sul canale YouTube “Ferrari” – che mostra non solo l'azione in pista, ma anche il dietro le quinte della prova andata in scena nel Tempio della Velocità.