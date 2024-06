Una Ferrari in top-10 alla 8 Ore di Indianapolis

Alla 8 Ore di Indianapolis lo Sky Tempesta Racing ha ottenuto il miglior risultato tra i team Ferrari nell'evento conclusivo della stagione 2023 del GT World Challenge America, gara valida anche come quarto appuntamento dell'Intercontinental GT Challenge.

Edward Cheever III, Chris Froggart e Jonathan Hui hanno concluso al decimo posto assoluto e al quarto in Pro-Am, condividendo la 488 GT3 Evo 2020 numero 535 del team Sky Tempesta Racing, con una livrea speciale dedicata al film “Ferrari” di prossima uscita nelle sale cinema. Cheever ha guadagnato tre posizioni complessive nell'ultima ora e ha raggiunto il secondo posto di classe nella gara, che è stata rallentata solo una volta da una cautela all'inizio dell'evento.

È stata una giornata difficile per i due team Ferrari che partecipano regolarmente alla serie americana SRO GT World Challenge America. Ryan Dalziel, Justin Wetherill e il proprietario della squadra Onofrio Triarsi erano a caccia di una posizione sul podio per la Ferrari 296 GT3 numero 33. Triarsi era quinto quando è stato tamponato dal leader della gara a due ore e 23 minuti dalla fine. Entrambe le vetture sono andate in testacoda, ma sono state in grado di proseguire fino ai box, con il team basato in Florida che è rientrato in gara con 15 giri di svantaggio. I piloti hanno resistito e si sono piazzati al 18° posto assoluto, 10° nella Pro-Am, con Dalziel e Wetherill che hanno conquistato l'ottavo posto nei punti finali della Pro-Am.

L'evento del Conquest Racing si è interrotto dopo soli sette minuti di gara, quando Alessandro Balzan ha effettuato il pit stop e la Ferrari 296 GT3 numero 21 è stata portata ai box per un problema tecnico alla sospensione anteriore destra. La vettura è stata quindi riparata ed è tornata in gara 25 minuti dopo, ma il team ha perso 17 giri, un deficit che ha influenzato pesantemente la prova di Balzan, Manny Franco e la pilota ufficiale Ferrari, Lilou Wadoux.

Il trio ha avuto una corsa tranquilla per il resto dell'evento, piazzandosi al 19° posto assoluto e al sesto nella classe Pro. Balzan e il compagno di squadra esordiente Franco si sono piazzati al quinto posto nella classifica finale dei piloti Pro.