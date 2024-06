Seconda fila per la Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse

Al Lusail International Circuit del Qatar, teatro del primo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship, le Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse hanno ottenuto il terzo e decimo posto in griglia di partenza. Entrambi gli equipaggi hanno guadagnato l’accesso all’Hyperpole, la sessione che coinvolge le dieci migliori vetture della qualifica.

L’equipaggio numero 54 capitanato da Thomas Flohr, con Francesco Castellacci e il pilota ufficiale della Casa di Maranello Davide Rigon, ha ottenuto la terza piazza con il crono di 1:55.182 fatto registrare dal pilota elvetico al terzo passaggio, quando la temperatura dell’aria misurava 21°C e quella dell’asfalto 32°C.

La vettura numero 55 è stata invece portata in pista da François Heriau: il compagno di Simon Mann e dell’ufficiale Ferrari Alessio Rovera ha fermato i cronometri sul tempo di 1:56.596, dopo aver visto cancellato per track limits il crono di 1:56:363 al terzo tentativo che gli sarebbe valso la settima casella in griglia. Buone le sensazioni in vista della gara, l’ingresso in Hyperpole lascia ben sperare per la 1812 KM in programma domani sabato 2 marzo alle 11 (ora locale).

Thomas Flohr, Vista AF Corse #54: “Ho trovato davvero un bel feeling con questa Ferrari 296 LMGT3. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti a trasferire tutto quanto fatto nel corso del Prologo e delle prove libere in queste due sessioni ufficiali. Per soli tre millesimi non abbiamo ottenuto il secondo posto, ma siamo felici di quanto portato a casa oggi”.

François Heriau, Vista AF Corse #55: “L’obiettivo principale oggi era quello di entrare in Hyperpole e siamo davvero contenti per averlo raggiunto. Non volevo fare errori, cercando di migliorare di sessione in sessione. La gara sarà lunga e abbiamo tutte le carte in regola per poter fare bene”.