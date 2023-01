Season Review 2022: il racconto dell’estate

Nei mesi estivi gli equipaggi al volante delle vetture della Casa di Maranello hanno conquistato successi dal particolare peso specifico. In un 2022 che ha visto il Cavallino Rampante collezionare nel complesso 29 titoli su scala internazionale, le granturismo Ferrari sono protagoniste di risultati memorabili.

Luglio. Il quarto round del FIA World Endurance Championship va in scena in Italia in occasione della 6 Ore di Monza. Fuoco e Molina, costretti a rinunciare alla vittoria a causa di un rabbocco di benzina a 2 giri dal termine, concludono secondi, davanti ai compagni Pier Guidi e Calado, che con la loro 488 GTE numero 51, del team AF Corse, salgono sul terzo gradino del podio e conquistano i punti necessari per diventare leader della classifica piloti in classe LMGTE Pro. In LMGTE Am Bovy-Gatting-Frey entrano nella storia guadagnando una storica seconda piazza, la prima ottenuta da un equipaggio femminile nel mondiale endurance.

Nell’European Le Mans Series, alla 4 Ore di Monza, arriva il successo della Ferrari 488 GTE del team Iron Lynx con Schiavoni-Cressoni affiancati da Davide Rigon, mentre la vettura di Kessel Racing affidata a Kimura-Schandorff-Jensen conclude terza.

Nel DTM, sul tracciato del Norisring, Felipe Fraga ottiene la sua prima vittoria con la 488 GT3 Evo 2020 di Red Bull AlphaTauri AF Corse.

Agosto. Nel GT World Challenge America Charlie Scardina e Onofrio Triarsi, in classe Am, ottengono due successi a Road America, in Wisconsin, portando a quota 8 le vittorie consecutive. Tali risultati permettono all’equipaggio di aggiudicarsi il titolo piloti, con tre round d’anticipo, e a Triarsi Competizione di assicurarsi l’alloro riservato alle squadre.

Nel China GT Championship inizia con due vittorie in classe Silver – di cui una assoluta – la partecipazione di Harmony Racing, nella prova di apertura della serie sul tracciato di Ningbo, con la 488 GT3 Evo 2020 di Charles Hon Chio Leong e David Weian Chen.

Settembre. La cavalcata delle due Ferrari in classe LMGTE Pro continua alla 6 Ore del Fuji, quinto appuntamento del WEC, che termina nel segno di AF Corse che firma una doppietta. Primi sono Pier Guidi e Calado, che allungano in ottica iridata, davanti a Fuoco e Molina. La perfetta gestione degli pneumatici, unita a una gara priva di errori, riportano la Casa di Maranello in testa alla graduatoria costruttori. In Giappone le Iron Dames, in classe LMGTE Am, bissano il risultato di Monza, concludendo seconde.

Nel DTM un mese indimenticabile per il neozelandese Nick Cassidy, vincitore con la sua vettura numero 37 del team Red Bull AlphaTauri AF Corse di gara 2 in Belgio, a Spa-Francorchamps, e di gara 1 in Austria, a Spielberg.