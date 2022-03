Dopo i due titoli conquistati nella Ultimate Cup Series nel 2019 e 2020, il team Visiom non riesce ad imporsi nella GT Class 3A per un tris che sarebbe stato storico. Jean Paul Pagny, David Hallyday e Jean Bernard Bouvet, competitivi per tutta la stagione, si sono arresi solo nell’ultima tappa dell’Estoril, dove con un quarto posto hanno perso l’occasione di riconfermarsi al vertice. Nel corso del 2021 la Ferrari 488 GT3 Evo 2020, alla quale è mancata solo la vittoria, è arrivata terza in tre occasioni e una volta seconda.



Alla vigilia della penultima tappa di Magny Cours, Pagny-Hallyday-Bouvet erano vicinissimi ai leader, a soli 13 lunghezze ma, complice la sfortuna, al trio di Visiom non è riuscito l’aggancio in vetta, dovendo accontentarsi del quarto posto nella graduatoria finale. A parziale consolazione del team francese, che ha già annunciato l’intenzione di dare la caccia al titolo nella prossima stagione, la 100esima gara disputata schierando in pista una Ferrari, a testimonianza della bontà del sodalizio con il team francese.