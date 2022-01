Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald si sono assicurati il loro primo titolo in assoluto nella categoria Am del GT World Challenge America dopo una stagione quasi perfetta.

L’esordio in una serie completa negli Stati Uniti e con due piloti alla loro prima esperienza al volante di GT3 non è stato privo di ostacoli, come testimoniato dal grande incidente a Sonoma che ha costretto la squadra a ricorrere alla vettura di riserva. Da quel momento in avanti, però, Jean-Claude ha trovato il ritmo giusto, anche seguendo i consigli del suo compagno di squadra e coach, Grunewald, per aggiudicarsi il titolo con grande anticipo sulla fine del campionato.

Per completare la stagione la coppia è stata affiancata da Mark Kvamme durante la 8 Ore di Indianapolis, terminata in una sorprendente sedicesima posizione assoluta e prima nella classe Am.