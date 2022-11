Pier Guidi alle premiazioni del Collare d’Oro del Coni

Alessandro Pier Guidi, neo campione del mondo del FIA World Endurance Championship, ha partecipato alle premiazioni del Collare d’oro al Merito sportivo 2022, la massima onorificenza dello sport italiano, andate in scena a Roma nella Sala monumentale del Foro Italico.

In occasione dell’evento organizzato dal Coni, il pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT ha consegnato il riconoscimento attribuito all’Automobile Club di Milano, un sodalizio che nel 2023 festeggerà i 120 anni di storia.

Pier Guidi, che corre con la licenza sportiva del medesimo AC Milano, ha concluso la stagione del Campionato del mondo endurance, il cui ultimo atto si è disputato in Bahrain, ottenendo il secondo titolo piloti consecutivo e il terzo in assoluto nella classe LMGTE Pro, dopo quelli del 2021 e del 2017, in coppia con James Calado sulla Ferrari 488 GTE numero 51. Per il Cavallino Rampante l’annata è terminata, come nel 2021, con i festeggiamenti dell’alloro costruttori.