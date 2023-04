Partita la 1000 Miglia di Sebring delle Ferrari 488 GTE

A un’ora dal via della 1000 Miglia di Sebring sono tre le Ferrari 488 GTE che proseguono la corsa, atto inaugurale del FIA WEC, dopo l’uscita di scena della vettura numero 83 di Richard Mille AF Corse. A dieci minuti dalla bandiera verde l’argentino Luís Pérez Companc, al momento terzo, perdeva il controllo della sua Ferrari in curva 1 e finiva contro le barriere esterne. Il pilota, in equipaggio con Lilou Wadoux e Alessio Rovera, non riportava conseguenze, ma concludeva prima del tempo la prova iridata.

La gara riprendeva dopo l’ingresso della Safety Car che aveva neutralizzato la corsa per 23 minuti, con la vettura numero 21 di AF Corse, quarta con Stefano Costantini al volante, in grado di conservare la posizione della partenza. L’altra 488 GTE del medesimo team italiano, la numero 54 affidata al via a Thomas Flohr, completava la top-5, ed era stata in grado di recuperare cinque posizioni rispetto all’ordine in griglia. Undicesimo il team Kessel Racing, partito settimo, con la Ferrari numero 57 guidata da Takeshi Kimura.