Notte speciale per i campioni 2021 Ferrari a Monza

La memorabile stagione 2021 di Ferrari nei campionati GT ha vissuto il suo momento conclusivo con la serata di premiazione dei campioni, disputata presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

La cerimonia ha regalato una passerella d’eccezione ai piloti che si sono aggiudicati 27 premi nazionali e internazionali, dal Campionato Italiano Gran Turismo al DTM, dal GT World Challenge all’European Le Mans Series ed ha permesso al Chief Marketing and Commercial Officer, Enrico Galliera, di ringraziare i clienti sportivi per il loro apporto decisivo per il raggiungimento di un obiettivo straordinario, che ha trasformato il 2021 come la stagione più vincente della storia del Cavallino Rampante.

Protagonista della serata, tra gli altri, Alessandro Pier Guidi, premiato per il titolo mondiale FIA World Endurance Championship assieme a James Calado, e per i trionfi nell’Intercontinental GT Challenge e nel GT World Challenge Europe Endurance Cup. Presenti tutti i piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT e Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT, la cerimonia ha anche offerto la possibilità di ringraziare i partner che hanno sostenuto la Casa di Maranello in una stagione da record.