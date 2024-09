Le voci dei piloti dopo le qualifiche ad Austin

Terza e sesta posizione in griglia per le due Ferrari 296 LMGT3 iscritte alla Lone Star Le Mans, sesto appuntamento stagionale del FIA WEC sulla pista del Circuit of the Americas di Austin, in Texas. I risultati sono stati ottenuti dai piloti con licenza Bronze dei due equipaggi, come previsto dal regolamento: ecco i loro commenti al termine della Hyperpole.

François Heriau, 296 LMGT3 #55: “La qualifica è andata piuttosto bene, siamo arrivati preparati grazie al lavoro fatto nelle prove libere. La pista era molto calda e siamo riusciti a evitare il traffico. Nella prima sessione i giri lanciati sono stati buoni, quindi abbiamo deciso di rientrare presto ai box perché eravamo sicuri di qualificarci nei primi dieci. In Hyperpole il primo tentativo è andato molto bene, mi sono sentito davvero a mio agio soprattutto nel secondo settore, ma ho perso un paio di decimi per via del traffico. Partire in terza posizione, in ogni caso, è ottimo perché ci troviamo sul lato interno della pista rispetto alla prima curva in una posizione quindi privilegiata”.

Thomas Flohr, 296 LMGT3 #54: “È stata una qualifica caratterizzata da un caldo notevole e fortunatamente siamo riusciti a entrare in Hyperpole. La vettura è veramente veloce nelle parti più tortuose della pista e sono molto contento di sentirla così incollata all’asfalto. Nella penultima curva purtroppo ho perso due decimi: avrei potuto fare meglio, ma partire nei primi sei è un buon risultato in vista di una gara lunga come quella di domani”.