Debutto positivo per le Ferrari 296 LMGT3 in Qatar

Lusail 02 marzo 2024

La 1812 KM del Qatar ha visto gli equipaggi numero 54 e 55 chiudere rispettivamente al quinto e settimo posto, con i piloti ufficiali Ferrari Davide Rigon e Alessio Rovera stabilmente nella Top 3 a cavallo tra la quarta e quinta ora di gara e autori di tempi di assoluto rilievo nell’arco di tutta la corsa. Il pilota di Varese alla guida della vettura #55 si è reso autore anche del giro più veloce con il tempo di 1:53.529, fatto registrare nel corso dell’ultimo stint alla tornata 279 con la temperatura dell’asfalto scesa a 25°C e quella dell’atmosfera ad appena 19°C.



Ottima la prova di Thomas Flohr che, al volante della 296 LMGT3 divisa con Davide Rigon e Francesco Castellacci, nei due turni di guida ha occupato costantemente le posizioni di vertice, spingendosi fino al secondo posto nel corso della sesta ora.



Alla bandiera a scacchi i giri completati sono stati 297, in una gara lunga che non ha risparmiato piloti e vetture costretti ad adattarsi alle temperature e alle condizioni dell’asfalto mutevoli. Segnali incoraggianti per l’equipaggio #55 di Rovera-Mann-Heriau, pronti per il prossimo appuntamento del FIA WEC in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con la 6 Ore.