Le voci dal podio del Norisring dopo Gara 2

Non c’è modo migliore per festeggiare il compleanno se non con la prima pole position e vittoria nel DTM, come può testimoniare Felipe Fraga dal podio del Norisring, dove si è svolta la seconda gara nel fine settimana della serie tedesca. Abbiamo raccolto i commenti del brasiliano e di un ottimo Guven, settimo al traguardo.





Felipe Fraga: “È un modo fantastico per festeggiare il mio compleanno con la mia prima pole e la mia prima vittoria nel DTM. Sono felicissimo, non trovo le parole per descrivere il mio stato d’animo. Voglio ringraziare il team, ha fatto un lavoro enorme dopo la gara di ieri. Oggi durante la sosta sono stati straordinari perché sono entrato con 1”5 di vantaggio sul secondo e quando sono uscito ne avevo più di due. Voglio fare festa assieme al team perché abbiamo passato tempi molto difficili e adesso abbiamo ottenuto una vittoria che credo fosse più che meritata”.





Ayhancan Guven: “Seconda gara nel DTM ma con sensazioni diverse rispetto a ieri. Ci siamo qualificati quarti ma siamo stati penalizzati e siamo scattati dalla settima piazza, anche se ne abbiamo persa una. Da quel momento però abbiamo fatto un’ottima gara grazie ad una strategia perfetta scelta dal team. Abbiamo superato un avversario e ottenuto la settima posizione finale. Sono contento e orgoglioso per il team che è tornato a vincere. Questo weekend ho imparato molte cose che mi torneranno utili per il futuro, per questo ringrazio Red Bull, AF Corse e Ferrari per l’opportunità e spero di tornare presto nel DTM”.