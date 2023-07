Le Mans, 24 Ore per vincere: AF Corse

Alla sua diciassettesima partecipazione alla gara endurance più famosa del mondo, AF Corse schiera due Ferrari 488 GTE con due equipaggi che puntano ad essere tra i protagonisti della 24 Ore del Centenario.

Il team. La prima apparizione di AF Corse alla 24 Ore di Le Mans risale al 2007 con una Ferrari F430 GT2. Da allora una lunga cavalcata con tanti risultati positivi, podi e successi. Le vittorie nella classe LMGTE Pro arrivano nel 2012, 2014 e 2019, mentre la prima affermazione nella LMGTE Am si registra nel 2021. Lo scorso anno AF Corse ha ottenuto un secondo e un terzo posto nella LMGTE Pro.

L’equipaggio sulla numero 21. Rispetto alla passata edizione, sulla numero 21 del team piacentino ci sarà solamente Simon Mann, reduce, nel 2022, da un ottavo posto ottenuto con Christoph Ulrich e Toni Vilander. Ad accompagnare lo statunitense ci sarà quest’anno Julien Piguet, francese, alla sua seconda esperienza alla 24 Ore di Le Mans, dopo il debutto nel 2020. Completa la line up il debuttante Ulysse de Pauw, che porta nel suo palmarès il titolo 2022 nella Silver Cup del GT World Challenge Europe Sprint con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020, sempre con AF Corse. Il pilota belga corre insieme a Mann nel FIA WEC, occupando la terza posizione nella classifica provvisoria. Ad alternarsi con loro quest’anno nel mondiale endurance sono stati Stefano Costantini, nel primo round, e Diego Alessi negli appuntamenti di Portimão e Spa.

L’equipaggio sulla numero 54. L’equipaggio partecipa alla stagione 2023 del WEC occupando attualmente la settima posizione in classifica nella LMGTE Am grazie ad un quarto e ad un quinto posto. La Ferrari numero 54 sarà al via quest’anno dopo le partecipazioni del 2021 e 2022. Rispetto alla passata stagione, accanto ai due confermati Thomas Flohr e Francesco Castellacci siederà Davide Rigon. Lo scorso anno, la numero 54, penalizzata dalle decisioni del Balance of Performance, aveva chiuso al sesto posto tra le vetture LMGTE Am. Rigon è il pilota con più esperienza alla 24 Ore di Le Mans, con 9 partenze all’attivo. Il suo miglior risultato nell’edizione del 2022 con il terzo posto conquistato nella LMGTE Pro insieme ai compagni Miguel Molina e Antonio Fuoco. Flohr è alla sua settima partecipazione, sempre al volante di una Ferrari: dal 2017 fa coppia fissa con Castellacci, campione Euro GT3 nel 2011.