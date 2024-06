Le Ferrari 296 LMGT3 nelle prime posizioni delle prove libere di Imola

Con le due sessioni di prove libere si è aperto l’atteso secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2024, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sul circuito italiano, che ospita per la prima volta una gara del FIA WEC, le due Ferrari 296 LMGT3 hanno mostrato grande competitività, occupando le prime posizioni in entrambe le prove.

Prove Libere 1. La prima ora e mezza, disputata in condizioni di sole e temperature non superiori ai 17 gradi, ha visto la 296 LMGT3 numero 54 ottenere il terzo posto, completando 42 tornate con al volante Thomas Flohr, Francesco Castellacci e il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon, con il miglior tempo di 1’42”971. Due posizioni più indietro ha concluso la prova la numero 55, che vedrà scendere in pista nel fine settimana l’altro ufficiale di Maranello, Alessio Rovera, insieme a Simon Mann e François Heriau. La vettura ha completato 38 giri con il miglior crono di 1’43”088.

Prove Libere 2. Anche nella seconda sessione Ferrari protagoniste con Alessio Rovera che ha fatto segnare il secondo miglior tempo della classe LMGT3 in 1’42”173, nell’ultimo dei 36 giri completati dalla numero 55, che vede impegnati anche Mann e Heriau. Poco più indietro la seconda vettura di Maranello, la numero 54, che ha visto alternarsi al volante Flohr, Castellacci e Rigon. Il pilota ufficiale Ferrari ha ottenuto il quinto miglior crono della sessione in 1’42”672 nel 31esimo dei 39 giri completati dall’equipaggio.

Il programma. Sabato 20 aprile, dopo la terza sessione di prove libere di un’ora al via alle ore 11.10, si terrà la sessione di prove cronometrate dalle ore 14.45, che qualificherà le migliori dieci vetture alla Hyperpole in programma alle ore 15.05. La 6 Ore di Imola prenderà il via domenica 21 aprile alle ore 13 (gli orari indicati sono locali).