Le Ferrari 296 GT3 al Nürburgring per il GT WC Europe

Quattro vetture del Cavallino Rampante sono attese al Nürburgring per il quarto appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2023 che torna sotto i riflettori dell’impianto tedesco dopo un anno di assenza dal calendario della serie continentale. Ai nastri di partenza vi sono le Ferrari 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors, in classe Pro con due equipaggi formati da piloti ufficiali della Casa di Maranello, oltre alle 296 GT3 di AF Corse e di ST Racing with Rinaldi, rispettivamente in classe Bronze e Pro-Am. La gara lunga 3 ore si disputa sul tracciato GP che misura 5,137 chilometri, con 54 equipaggi iscritti, domenica 30 luglio alle 14.45, orario locale.

Classe Pro. La categoria riservata ai team che schierano piloti professionisti vede in griglia di partenza le 296 GT3 in livrea rossa con dettagli gialli portate in pista da AF Corse – Francorchamps Motors. Sulla Ferrari numero 71 gli ufficiali Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco proveranno a conquistare punti preziosi per risalire nella classifica Piloti della Endurance Cup – che li vede al momento dodicesimi, in virtù dei 15 punti conquistati con il quinto e l’undicesimo posto al traguardo rispettivamente della 1000 Chilometri del Paul Ricard e della 24 Ore di Spa-Francorchamps, secondo e terzo round della stagione.

Sulla vettura “gemella” iscritta con il numero 51 Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen – quindicesimi in classifica con 10 lunghezze – hanno l’obiettivo di tornare a festeggiare un piazzamento nella zona che attribuisce punti. Il miglior risultato sinora conquistato nella prima stagione che vede Rovera e Nielsen – già vincitori di diversi titoli internazionali insieme – gareggiare con Shwartzman, al debutto nel mondo del GT, è stato il settimo posto ottenuto a Le Castellet e a Monza.

Altre classi. Debutta nella Endurance Cup la nuova 296 GT3 del team AF Corse affidata a Louis e Jef Machiels, con il pilota ufficiale Ferrari Andrea Bertolini. Dopo l’esordio a Misano, in occasione del recente round inserito nella Sprint Cup del GT WC Europe, la vettura con il numero 52 sulla livrea fa la propria apparizione nella coppa riservata alle corse di durata. L’equipaggio si presenta in Germania dopo aver sinora ottenuto un sesto posto alla 24 Ore di Spa e un podio al Paul Ricard, al volante della 488 GT3 Evo 2020, valsi 32 punti e l’ottava posizione nella graduatoria Piloti riservata alla classe Bronze. A completare la rappresentanza del Cavallino Rampante la 296 GT3 numero 38 di ST Racing with Rinaldi affidata a Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Jon Miller, che partecipa al campionato in classe Pro-Am con l’equipaggio che è salito sul secondo gradino del podio a Le Castellet.

La storia. La 3 Ore del Nürburgring si disputa sul tracciato noto come “Gp-Strecke” che misura 5,137 chilometri e include 16 curve, inaugurato negli anni Ottanta del secolo scorso. Per l’ottava volta l’impianto è sede della gara endurance del GT WC Europe.

Al Nürburgring, sul tracciato che combina la pista GP e l’Anello Nord per una lunghezza totale di oltre 25 chilometri, Ferrari ha vinto la 24 Ore – per la prima volta nella storia – lo scorso mese di maggio con la 296 GT3 del Frikadelli Racing Team, con David Pittard, Felipe Laser, Nick Catsburg ed Earl Bamber che sono transitati per primi al traguardo dopo 162 giri. In occasione della medesima gara la 296 GT3 del team WTM by Rinaldi Racing ha trionfato in classe SP9 Pro Am con Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Daniel Keilwitz e Indy Dontje.

Il programma. Il sesto round del GT WC Europe, terza prova della Endurance Cup, entra nel vivo sabato 29 luglio con le prove libere, dalle 8.30 alle 10, e le pre-qualifiche, dalle 12.25 alle 13.55; domenica 30 luglio le qualifiche, dalle 8.45 alle 9.45, determinano la griglia di partenza della 3 Ore, al via dalle 14.45 (gli orari indicati sono locali).