I commenti dopo le qualifiche a Portimão

All’Autodromo Internacional do Algarve sono andate in scena le qualifiche della 6 Ore di Portimão, secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship, che si disputerà domenica 16 dalle 12 (orario locale). Nella classe LMGTE Am riservata alle vetture derivate dalla serie la Ferrari 488 GTE più veloce è la numero 21 di AF Corse, terza, davanti alla numero 54 del medesimo team. Sesto e settimo rispettivamente i team Richard Mille AF Corse e Kessel Racing. Ecco i commenti dopo la qualifica.

Diego Alessi, 488 GTE #21: “Il terzo posto è un buon risultato, ma non sono completamente soddisfatto perché dopo la giornata di venerdì sentivamo di avere il potenziale per stare davanti a tutti. Qualcosa nella mia guida non ha funzionato al meglio nei due-tre giri utili per cercare il miglior tempo, inoltre ho trovato una vettura in testacoda nell’ultimo settore durante il mio best-lap per cui sono stato costretto ad alzare il piede. Forse la prima fila era alla nostra portata, peccato”.

Thomas Flohr, 488 GTE #54: “Portimão è una pista che apprezzo molto, un tracciato davvero veloce dove la nostra Ferrari 488 GTE è perfetta da guidare e trasmette sensazioni fantastiche. Sono molto contento del quarto posto: ora dobbiamo dare il nostro meglio durante la gara che sarà lunga e impegnativa”.