I commenti al termine della 1000 Miglia di Sebring

La 1000 Miglia disputata in Florida in occasione del primo atto del FIA WEC va in archivio con tre Ferrari 488 GTE nella top-5. Al Sebring International Raceway i piloti ufficiali Daniel Serra e Davide Rigon terminano rispettivamente in terza e quinta posizione con le vetture portate in pista da Kessel Racing e AF Corse.

Daniel Serra: “La 1000 Miglia è stata una bella gara con avversari competitivi, condotta dalla nostra squadra cercando di adottare una strategia volta al risparmio di carburante che ci potesse permettere di effettuare una sosta in meno. Purtroppo però nel finale abbiamo dovuto effettuare un rapido pit-stop e non siamo stati in grado di andare oltre il terzo posto. Il risultato è comunque positivo considerando che è arrivato al termine della prima gara di questo equipaggio”.



Davide Rigon: “La nostra Ferrari era molto veloce oggi, non abbiamo avuto alcun problema e sono soddisfatto della vettura. Nella prima fase della gara i miei compagni hanno commesso qualche errore dovuto alla mancanza d’esperienza su questa pista, ma nella seconda parte il loro passo è andato migliorando consentendo alla nostra squadra di progredire. Oggi avremmo potuto lottare anche per la vittoria, e con questa consapevolezza ci presenteremo a Portimão conoscendo il nostro potenziale”.