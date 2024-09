Prima giornata al Fuji per le 296 LMGT3

Al debutto sullo storico tracciato giapponese le Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse sono state protagoniste delle prime due sessioni di prove libere che hanno aperto il fine settimana della 6 Ore del Fuji, settimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2024. In evidenza entrambe le vetture della Casa di Maranello nel corso dei due turni.

Prove libere 1. La sessione sulla distanza dei 90 minuti si è svolta in condizioni di pista asciutta, con temperature di aria e asfalto variate rispettivamente tra i 26 e i 27°C e tra i 32 e i 36.8°C.

Le 296 LMGT3 numero 55, condivisa in gara dal pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera con François Heriau e Simon Mann, e la 54, affidata all’altro ufficiale Davide Rigon con Thomas Flohr e Francesco Castellacci, si sono classificate seconda e terza.

Il riscontro cronometrico di riferimento della Ferrari numero 55 è stato di 1’40’’528, il medesimo della Corvette numero 95, ottenuto in occasione del settimo dei 41 giri completati. L’altra Ferrari ha fermato i cronometri in 1’40’’793, concludendo 38 tornate.

Prove libere 2. Nel pomeriggio il turno di 90 minuti, disputato in condizioni meteo simili alla mattina, con temperature di pochi gradi inferiori, si è concluso con la Ferrari numero 55 in prima posizione, grazie a un tempo sul giro di 1’40’’682. Staccata di 0’’242 l’altra 296 LMGT3 in livrea argentata schierata dal team Vista AF Corse, in quarta posizione. Le due vetture hanno inanellato rispettivamente 43 e 46 tornate.

Il programma. Sabato 14 settembre dopo il turno di libere, dalle 10.20 alle 11.20, in scena le qualifiche dalle 14.20 e la Hyperpole, dalle 14.40, per decretare la griglia di partenza della 6 Ore del Fuji, attesa domenica 15 settembre dalle 11 (orari locali).