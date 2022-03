Ferrari pronte a difendere i titoli nel mondiale Endurance

Il Sebring International Raceway sarà il teatro del primo atto stagionale del FIA World Endurance Championship che vede le Ferrari al via con l’intento di difendere i titoli piloti e Costruttori conquistati nella classe LMGTE Pro e quello piloti e team (con AF Corse) nella classe LMGTE Am. La prima delle sei tappe che costituiscono il calendario del mondiale è ricca di storia, nonché di difficoltà dal punto di vista della messa a punto delle vetture a causa della natura alquanto irregolare dell’asfalto del tracciato della Florida, sede di un aeroporto costruito per fini addestrativi durante la seconda guerra mondiale.





LMGTE Pro. I campioni del mondo in carica, Alessandro Pier Guidi e James Calado saranno al via della gara con la 488 GTE numero 51 di AF Corse, affiancati da Miguel Molina e Antonio Fuoco sulla numero 52. I primi riscontri ottenuti durante il prologo non pongono le Ferrari tra le vetture da battere, ma come di consueto le prestazioni dei piloti e la strategia del team sapranno fare la differenza nel momento più importante.





LMGTE Am. Con i campioni in carica Nicklas Nielsen, Alessio Rovera e François Perrodo approdati nella classe LMP2 Pro-Am dove guideranno un prototipo Oreca/Gibson, le Ferrari possono contare su equipaggi comunque competitivi e in grado di lottare per il titolo. Campione nel 2021 tra i team, AF Corse schiera due vetture affidandole al terzetto Simon Mann, Christoph Ulrich e Toni Vilander e Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Nick Cassidy. Spirit of Race, invece, affronterà la Season 10 della serie con Franck Dezoteux, Pierre Ragues e Gabriel Aubry. Molta attesa per i due equipaggi di Iron Lynx, la numero 60 di Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Giancarlo Fisichella e la numero 85, con le insegne di Iron Dames, con Rahel Frey, Michelle Gatting e Sarah Bovy al volante.





Programma. Oggi le prime prove libere che proseguiranno anche nella giornata di domani, prima della qualifica prevista alle ore 19:00 locali. La gara, invece, si disputerà venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 20:00.