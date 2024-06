Ferrari premia i campioni nelle serie GT ed Endurance

La sede dell’ente Endurance e Corse Clienti a Fiorano è stata il teatro delle premiazioni dei piloti e dei team che, nel corso della stagione 2023, hanno vinto un titolo gareggiando con le vetture del Cavallino Rampante nei principali campionati riservati alle vetture GT e alle competizioni di durata.

L’appuntamento è stato l’occasione per celebrare i 22 titoli conquistati in differenti serie, ai quali si aggiungono gli speciali riconoscimenti consegnati ai piloti ufficiali che hanno portato in trionfo la 499P alla 24 Ore di Le Mans, Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, e ai piloti che hanno vinto la 24 Ore del Nürburgring con la debuttante 296 GT3. Durante la cerimonia sono intervenuti Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer, e Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti, Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars.



Titoli nazionali. Come da tradizione sono stati numerosi i successi registrati nel Campionato Italiano Gran Turismo. Nella Endurance Cup spiccano il titolo GT3 Assoluto firmato dai piloti Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca e quello in GT Cup Pro-Am di Luca Demarchi, Sabatino Di Mare e Simone Patrinicola; tra le squadre sono state premiate la Scuderia Baldini e Best Lap rispettivamente per i titoli Team GT3 e GT Cup Pro-Am. Nella Sprint Cup, invece, Vincenzo Scarpetta ha vinto il titolo GT Cup Am.



Ferrari protagonista anche nelle cronoscalate tricolori. Nel Campionato Italiano Velocità Montagna Lucio Peruggini ha vinto il titolo assoluto Piloti nel Gruppo GT e nella classe GT Supercup, Vincenzo Cimino il Trofeo Gruppo GT. Nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Stefano Artuso si è imposto nella Finale, Gruppo GT Cup, e nel tricolore di zona Nord nella medesima classe. Roberto Ragazzi ha ottenuto due titoli, entrambi nella zona Nord, per il Gruppo GT e nella classe GT Supercup.



L’annata ha registrato i successi nelle classifiche Piloti anche nella National GT Challenge con Thomas Petersen (GT Cup), nell’ADAC Special Touring Car Trophy con Uwe Lauer e Francesco Lopez (GT3), e nel British Endurance Championship con John Seale e Jamie Stanley (Classe B).



Gare internazionali. Sui tracciati europei i piloti al volante delle vetture del Cavallino Rampante hanno firmato le vittorie nell’International GT Open, in classe Pro-Am, con Eddie Cheever III e Marco Pulcini; nel GT Cup Open, classifica assoluta, con Iván Velasco e Jorge Cabezas. Nella Ultimate Cup Series – Endurance GT con Jean Bernard Bouvet, David Hallyday e Jean Paul Pagny, primi sia nella classifica assoluta sia nella classe UGT3A; nella Sprint GT della medesima serie sono arrivati altri titoli: quello riservato ai Piloti nella classe UGT3B con Francesco Atzori, e quello assoluto per i Team attribuito a SR&R.



Nel GT World Challenge Asia Yusuke Yamasaki e Yorikatsu Tsujiko si sono imposti nella classifica Piloti della GT Japan Cup Am, che tiene in considerazione i risultati ottenuti nelle prove disputate sui tracciati giapponesi.



Riconoscimenti speciali. Il successo alla 24 Ore di Le Mans del Centenario è valso un premio ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, che hanno portato in trionfo la 499P numero 51 del team Ferrari – AF Corse nella top class “Hypercar”. Mentre i risultati straordinari ottenuti alla 24 Ore del Nürburgring con la Ferrari 296 GT3 sono alla base dei riconoscimenti attribuiti a David Pittard, Felipe Laser, Nick Catsburg, Earl Bamber, vincitori assoluti con la vettura del Frikadelli Racing Team della gara che si disputa sull’iconico tracciato tedesco; e a Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Daniel Keilwitz, Indy Dontje, che hanno concluso primi nella classe SP9 Pro-Am con la vettura di WTM by Rinaldi Racing. Nel corso dell’evento sono stati premiati sia i piloti sia i rappresentanti dei team vincitori nelle due 24 Ore.