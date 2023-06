Ferrari in terza fila alla 6 Ore di Spa in classe LMGTE Am

La 6 Ore di Spa-Francorchamps, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship, vedrà la Ferrari 488 GTE di Richard Mille AF Corse scattare dalla quinta casella. Le qualifiche della classe LMGTE Am terminano, inoltre, con un settimo e un nono tempo rispettivamente per la vettura numero 54 di AF Corse e la 57 di Kessel Racing.

Condizioni di pista asciutta e una temperatura dell’aria di 15°C hanno caratterizzato il turno, interrotto da una bandiera rossa nella fase centrale. Come da regolamento per gli equipaggi che includono professionisti e gentlemen la qualifica viene affidata al pilota con licenza Bronze.



Per la Casa di Maranello il miglior riferimento cronometrico è stato ottenuto da Luis Perez Companc, autore di un 2’19’’723 valso la terza fila per l’equipaggio completato da Lilou Wadoux e Alessio Rovera. Il distacco con la Aston Martin numero 25 è di 2’’507. Thomas Flohr sulla 488 GTE condivisa con Francesco Castellacci e Davide Rigon ha firmato un giro in 2’20’’382 che permetterà alla vettura in livrea VistaJet di partire settima, due caselle più avanti rispetto al team Kessel Racing per il quale Takeshi Kimura, che partecipa al Mondiale Endurance con Scott Huffaker e Daniel Serra, è stato autore della qualifica.



Non ha preso parte alla sessione la 488 GTE numero 21: dopo l’incidente nelle prove libere 2 di Diego Alessi, i tecnici di AF Corse hanno lavorato nel garage per consentire all’equipaggio completato da Simon Mann e Ulysse de Pauw di presentarsi al via della gara, che scatterà sabato 29 aprile alle 12.45 (orario locale).