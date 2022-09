Ferrari in prima fila nella 3 Ore di Hockenheim

La griglia di partenza dell’ottavo round del GT World Challenge Europe powered by AWS vedrà la 488 GT3 Evo 2020 di Iron Lynx con Rigon, Fuoco e Rovera in prima fila con il secondo tempo per la gara di tre ore che scatterà nel pomeriggio.

Pro. Dopo il podio conquistato nella 24 Ore di Spa-Francorchamps, la Ferrari numero 71 di Iron Lynx scatterà dalla seconda piazzola in griglia grazie al tempo complessivo di 1’37”616, a 138 millesimi dalla pole position ottenuta dall’Audi numero 32 del team WRT. Dopo due buoni crono di Rovera (1’37”659) e Rigon (1’37”752), ecco l’acuto di Antonio Fuoco che ha completato un giro del tracciato tedesco in 1’37”439, registrando il miglior giro tra i piloti al volante delle 488 GT3 Evo 2020. Una posizione di partenza interessante anche in ottica campionato visto che i leader provvisori partiranno dalla quattordicesima casella in griglia. Settima posizione, invece, per il secondo equipaggio di Iron Lynx con James Calado, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. I tre hanno siglato un complessivo di 1’37”885 a 407 millesimi dalla pole.

Gold Cup. Qualifiche complicate per le due Ferrari presenti in questa classe, come evidenziato dal quinto tempo delle Iron Dames e dal nono del terzetto di AF Corse. Rahel Frey, Sarah Bovy e Michelle Gatting hanno registrato un 1’38”620 che in termini assoluti è appena 393 millesimi più lento rispetto a quello siglato dalla Porsche di Herbert Motorsport. A 293 millesimi dall’equipaggio che si è aggiudicato il successo alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, quello composto da Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli e Alessandro Balzan con la Ferrari numero 21.

Pro-Am. In una classe che vede sole tre vetture al via, seconda posizione per la 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse guidata da Andrea Bertolini, Louis Machiels e Stefano Costantini a 382 millesimi dalla McLaren di Garage 59. La Ferrari di AF Corse prenderà il via dalla trentanovesima posizione assoluta.