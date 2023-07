Ferrari 488 GTE prima nelle prove libere 2 a Le Mans

Il secondo turno di prove libere in vista della 24 Ore di Le Mans termina con una Ferrari 488 GTE in prima posizione nell’unica classe dedicata alle vetture derivate dalla serie, la LMGTE Am.

A ottenere il tempo di riferimento in 3’53’’796 è stata la 488 GTE numero 74 di Kessel Racing, con Kei Cozzolino al volante. La prima sessione disputata in notturna, inoltre, si è conclusa con quattro vetture del Cavallino Rampante in top 10. Quarta la Ferrari numero 54 di AF Corse, con il pilota ufficiale Davide Rigon autore di un 3’54’’585; ottava la 488 GTE numero 57 di Kessel Racing, che visto Daniel Serra fermare il cronometro in 3’54’’792. Nono il team Richard Mille AF Corse per il quale gareggiano Alessio Rovera – già autore del miglior tempo in qualifica – e Lilou Wadoux.

Le altre vetture iscritte alla quarta prova del FIA WEC 2023, la numero 100 di Walkenhorst Motorsport, la 21 di AF Corse e la 66 di JMW Motorsport, si sono classificati rispettivamente dodicesima, sedicesima e ventesima.

Il programma in pista proseguirà giovedì 8 giugno con le prove libere 3, dalle 15 alle 18, seguite dalla Hyperpole, dalle 20 alle 20.30, e dalla quarta e ultima sessione di libere, dalle 22 alle 23. Sabato 10 giugno la bandiera verde.