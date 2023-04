Ferrari 488 GTE al via nella Top-7 a Portimão

Le qualifiche della 6 Ore di Portimão, secondo atto del FIA World Endurance Championship, terminano con le Ferrari 488 GTE che conquistano un piazzamento nelle prime sette posizioni nella griglia di partenza del primo appuntamento europeo della stagione. Al termine dei 15 minuti cronometrati riservati alla classe LMGTE Am la migliore delle vetture della Casa di Maranello è la numero 21 di AF Corse affidata a Diego Alessi, terza, che precede l’altra 488 GTE del medesimo team italiano con Thomas Flohr al volante.

Cielo sereno e temperatura dell’aria oltre i 26°C hanno fatto da cornice alla sessione che ha visto le derivate dalla serie del Cavallino Rampante protagoniste della sfida per le posizioni di vertice nella classe che, per regolamento, prevede equipaggi formati da professionisti e gentlemen driver.

Alla bandiera a scacchi Alessi, autore di un miglior tempo in 1’41’’628’’ (con un distacco di 0’’266 rispetto alla Corvette numero 33 che partirà dalla pole), assicura alla Ferrari condivisa con Simon Mann e Ulysse de Pauw il terzo posto al via della corsa endurance. Occupa la quarta posizione, invece, grazie al giro di qualifica firmato da Flohr la vettura argentata in livrea VistaJet portata in pista dal medesimo team AF Corse, che vedrà protagonista della corsa endurance la squadra completata da Francesco Castellacci e dal pilota ufficiale Ferrari Davide Rigon, che aveva ottenuto il miglior tempo durante le prove libere 3, disputate nella mattinata di sabato.

La sesta casella sarà occupata dalla Ferrari numero 83 di Richard Mille AF Corse grazie al tempo di Luís Pérez Companc, pilota con licenza Bronze che condivide l’esperienza iridata con due ufficiali della Casa di Maranello, Lilou Wadoux e Alessio Rovera. Con la pilota francese l’equipaggio aveva firmato il secondo tempo nel corso di due sessioni di prove libere andate in scena tra venerdì e sabato. Settima la Ferrari di Kessel Racing che il giapponese Takeshi Kimura, protagonista della qualifica, porta in pista insieme a Scott Huffaker e Daniel Serra, quest’ultimo autore dei migliori tempi fatti registrare in classe LMGTE Am in entrambe le libere del venerdì.

Per la seconda volta nella storia il tracciato di Portimão, in Portogallo, ospita una gara inserita nel calendario del FIA WEC; la 6 Ore scatterà domenica 16 aprile alle 12 (orario locale).