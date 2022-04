Due podi per Ferrari nell’esordio del GT World Challenge a Imola

I secondi posti ottenuti da AF Corse nella classe Gold e in quella Pro-Am rispettivamente con Delacour-Sbirrazzuoli-Balzan e Bertolini-Machiels-Costantini, rappresentano un risultato positivo al termine della prima prova stagionale del GT World Challenge Powered by AWS disputata ad Imola.

Pro. Nella classe principale, le due Ferrari di Iron Lynx hanno chiuso in settima e ottava posizione ottenute in modalità differenti. Se per la 488 GT3 Evo 2020 numero 51 di James Calado, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, scattata dalla sesta posizione, la gara è stata disputata stabilmente nel gruppetto di testa, per la numero 71 di Davide Rigon, Daniel Serra e Antonio Fuoco le tre ore sono state condotte all’attacco e in rimonta, fino a concludere la prova nella scia dei compagni di squadra. Le vetture di Maranello non sono state in grado di insidiare le posizioni da podio, ma sono state penalizzate dalle due Safety Car che hanno caratterizzato l’ultima ora che ha, di fatto, interrotto l’ottimo passo di gara di Calado e Fuoco impedendo un ulteriore guadagno di posizioni.



Gold. Il secondo posto della Ferrari di Alessandro Balzan, Hugo Delacour e Cedric Sbirrazzuoli rappresenta un ottimo risultato per AF Corse nella nuova categoria istituita nella serie SRO. La 488 GT3 Evo 2020 numero 21 è stata costretta nel finale a cedere la leadership che, invece, aveva mantenuto a lungo durante i 180 minuti di gara. La Ferrari di Iron Dames, guidata da Sarah Bovy, è invece stata costretta al ritiro dopo un incidente nelle primissime fasi della corsa.



Pro-Am. Uno splendido sorpasso a pochi minuti dalla bandiera a scacchi ai danni della McLaren di Chavez, Andrea Bertolini ha assicurato alla Ferrari di AF Corse divisa con Louis Machiels e Stefano Costantini il secondo posto nella classe Pro-Am. Il terzetto ha sempre occupato le prime tre posizioni facendo ben sperare per il prosieguo della stagione.