Due 488 GTE in terza fila per la 6 Ore del Fuji

Sarà una terza fila tutta Ferrari quella della classe LMGTE Am in occasione della 6 Ore del Fuji, il cui via è previsto domani alle 11 ora locale.

Hiroshi Koizumi, al volante della 488 GTE numero 21 di AF Corse e Takeshi Kimura, chiamato a qualificare la Ferrari di Kessel Racing, scatteranno rispettivamente dalla quinta e dalla sesta posizione in griglia. Il pilota giapponese che in questa occasione sostituisce Ulysse De Pauw, ha siglato il miglior tempo in 1’38”949, mentre l’ex campione della ALMS ha chiuso il giro in 1’39”011.

Alle loro spalle, staccata di 162 millesimi, la Ferrari numero 83 di Richard Mille AF Corse, con Luis Perez Companc impegnato nella sessione, mentre ha chiuso all’undicesimo posto la seconda unità di AF Corse, la numero 54 di Thomas Flohr, autore di un buon 1’39”283.

In una sessione caratterizzata da pista asciutta con alcune chiazze di bagnato, i distacchi tra le varie vetture sono rimasti all’interno del secondo.

La pole position è andata alla Corvette di Ben Keating con il tempo di 1:38.338.