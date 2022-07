Le voci dal Norisring dopo Gara 1

Norisring 02 luglio 2022

Non è stata, sin qui, una stagione molto fortunata per le Ferrari nel DTM e il Norisring evoca ricordi non felicissimi per Red Bull Alphatauri AF Corse. Gara 1 ha purtroppo confermato questa tendenza, registrando un doppio ritiro per le vetture di Maranello. Abbiamo raccolto i commenti dei piloti a fine gara.



Felipe Fraga: “È stato un giorno davvero negativo per noi, e siamo molto amareggiati. Credo che le ripartenze abbiano offerto uno spettacolo molto brutto per tutti, non solo per chi ha subito danni. Sono stato tamponato al posteriore in maniera molto violenta, ancora una volta. Non so cosa dire, ero quinto o sesto al primo giro mentre adesso mi trovo a commentare un altro ritiro. Dobbiamo pensare alle singole gare, puntando a raccogliere il maggior numero di punti”.



Ayhancan Guven: “Ieri le prove libere avevano evidenziato un buon passo gara per noi e in qualifica oggi siamo stati in grado di ottenere un ottimo terzo posto. Purtroppo, in ogni ripartenza abbiamo perso posizioni, senza che fossi in grado di difendermi. Nell’ultima ripartenza sono stato toccato nel retrotreno ma sono riuscito a continuare nonostante i danni, anche se successivamente mi sono dovuto fermare. Mi dispiace per il ritiro, cerchiamo di imparare dalla gara di oggi e tornare più forti domani”.