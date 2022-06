Doppietta Ferrari alla 1000 Km del Paul Ricard

Straordinaria doppietta per le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Iron Lynx nella 1000 Km del Paul Ricard, secondo atto dell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe powered by AWS. La vittoria di Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra, e il secondo posto di Miguel Molina, James Calado e Nicklas Nielsen, sono accompagnati dai podi ottenuti nella Gold Cup e nella classe Pro-Am da Iron Dames e AF Corse, per un fine settimana da ricordare che consegna ai vincitori anche la leadership provvisoria in classifica.

Pro. In una gara caratterizzata dall’ingresso di tre Safety Car e due fasi di Full Course Yellow, l’ultima delle quali a poco più di 15 minuti dal termine, la Ferrari di Iron Lynx numero 71, scattata dalla pole position con Daniel Serra, si portava al comando a metà gara con Davide Rigon al volante. Il pilota italiano aumentava il suo vantaggio sugli inseguitori ad una decina di secondi prima di passare il testimone ad Antonio Fuoco che, nel suo doppio stint, era bravo a gestire e ad incrementare il margine sugli avversari, fino a tagliare il traguardo in prima posizione allo scoccare delle sei ore. La vittoria è il risultato di una gestione perfetta del ritmo gara, degli pneumatici Pirelli e del traffico in pista, in ogni fase di una corsa dove non sono mancati i colpi di scena.

La 488 GT3 Evo 2020 numero 51, seconda sotto la bandiera a scacchi, era protagonista di una gara sempre di testa dopo l’ottimo recupero nelle prime ore da parte di Nicklas Nielsen. Dopo il danese saliva sulla vettura James Calado che, in prossimità della sua seconda sosta, mentre si preparava ad attaccare le posizioni da podio, perdeva alcuni secondi per una foratura lenta che si trasformava in una vera e propria foratura. L’inglese finiva in testacoda ma era bravo sia a evitare un contatto con le barriere, quanto a limitare il tempo perso. Miguel Molina, subentrato a Calado, recuperava un paio di posizioni fino ad insidiare il terzo posto. Nel finale, approfittando del ricompattamento del gruppo in funzione dell’ultima Safety Car, lo spagnolo superava Gounon e concludeva così alle spalle dei compagni di squadra.

Gold Cup. Primo podio stagionale per Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting che cancellano nel migliore dei modi la delusione per il ritiro a Imola. L’equipaggio di Iron Dames è stato in grado di ottenere uno splendido secondo posto nonostante una penalizzazione di 25 secondi e dopo aver lottato anche per il vertice della corsa. La 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse, invece, ha completato un’ottima rimonta con la quinta posizione finale ottenuta da Alessandro Balzan, Cedric Sbirrazzuoli e Hugo Delacour.

Pro-Am. Terzo posto non senza rammarico per la Ferrari di Andrea Bertolini, Louis Machiels e Stefano Costantini, penalizzati da un drive through che li ha privati di una potenziale vittoria, dopo aver condotto la corsa per alcune fasi. Un risultato, tuttavia, che consente di conquistare punti importanti per la classifica.

Classifiche. Con il punteggio maggiorato messo in palio in questa gara, Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra si portano al comando della graduatoria con 38 punti, mentre i compagni di squadra James Calado, Nicklas Nielsen e Miguel Molina seguono in terza posizione a quota 30. Nella Gold Cup, terzo posto per Balzan-Sbirrazzuoli-Delacour con 30 punti e quarto per Bovy-Gatting-Frey con 24. Nella classe Pro-Am, la classifica provvisoria consegna il terzo posto a Bertolini-Machiels-Costantini a quota 38.