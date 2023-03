Weekend notebook: ad Abu Dhabi si chiude la stagione 2023 dell’ALMS

Il tracciato di Abu Dhabi ha ospitato l’epilogo della Asian Le Mans Series 2023 con due prove di 4 ore ciascuna, che hanno registrato la partecipazione di quattro Ferrari 488 GT3 Evo 2020. A Valencia, invece, nella GT Winter Series, tra le sette Ferrari 488 Challenge Evo iscritte, Tom Fleming è stato assoluto protagonista con una tripletta.

Asian Le Mans Series. Nel doppio appuntamento sul circuito di Yas Marina, disputato dopo solo una settimana dai primi due round di Dubai, sono usciti i nomi dei vincitori della stagione 2023 dell’Alms.

Nella classifica finale, tra le GT, i migliori tra i ferraristi sono risultati Stefano Costantini, Simon Mann e Miguel Molina di AF Corse che chiudono questa esperienza in settima posizione, andando a punti in tre gare sulle quattro disputate. Ad Abu Dhabi, i piloti del team piacentino non sono riusciti a portare a termine Gara 1, mentre nella seconda prova di 4 ore hanno tagliato il traguardo settimi nella classe riservata alle GT.

Nella corsa di sabato, l’unica Ferrari ad arrivare alla bandiera a scacchi è stata quella di Car Guy con Takeshi Kimura, Frederik Schandorff e Mikkel Jensen al decimo posto. La numero 57 ha poi chiuso l’ultimo round in quattordicesima posizione.

GT Winter Series. Nel quarto round del campionato GT Winter Series a Valencia si è registrato il dominio di Tom Fleming del team FF Corse che ha trionfato in tutte e tre le gare della Cup 1 riservate alle Ferrari 488 Challenge Evo.

Nella prima prova Sprint, Fleming ha battuto la coppia del Team Engstler formata dal campione del mondo e vincitore della Coppa Shell del Challenge Europe 2022, Franz Engstler, e Alexander Nussbaumer. Terzi Christian Herdt-Wipper e Tim Nitschke del team Van Ommen - Racing with Ferrari. In Gara 2, sempre Sprint, a completare il podio sono saliti al secondo posto Armin Arefpour e Hanno Laskowski di Van Ommen - Racing with Ferrari, mentre si sono classificati terzi Engstler e Nussbaumer. Nell’ultima corsa, con formula endurance, alle spalle di Fleming sono arrivati i compagni di team James Owen e R. Thompson, seguiti da Engstler e Nussbaumer.

La stagione della GT Winter Series prosegue il 4 e 5 marzo sempre in Spagna sul circuito di Navarra con il quinto round.