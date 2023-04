A Portimão le Ferrari 488 GTE per il secondo atto del FIA WEC

Quattro Ferrari 488 GTE saranno al via della 6 Ore di Portimão, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2023, sul tracciato dell’Algarve nel fine settimana del 16 aprile. Con le vetture del Cavallino Rampante iscritte nella classe LMGTE Am, in cui gareggiano gli equipaggi composti da professionisti e gentlemen driver, tra i protagonisti sono attesi i piloti ufficiali Davide Rigon, Daniel Serra, Lilou Wadoux e Alessio Rovera. Nel medesimo evento in griglia di partenza vi saranno le due Ferrari 499P di scena nella categoria regina Hypercar. Dopo le qualifiche riservate alle derivate dalla serie, venerdì 15 aprile dalle 15.30, il programma culminerà con la gara, domenica 16 dalle 12 (tutti gli orari indicati sono locali).

LMGTE Am. L’Autódromo Internacional do Algarve, che misura 4,684 chilometri e include 16 curve, è apprezzato dai piloti per le velocità medio-alte, i cambi di pendenza e la complessità tecnica che lo caratterizzano. In questo scenario, dopo un esordio sfortunato alla 1000 Miglia di Sebring, quando un incidente nelle fasi iniziali aveva costretto al ritiro il team Richard Mille AF Corse, la Ferrari 488 GTE con il numero 83 torna sotto i riflettori in Portogallo, dove Lilou Wadoux e Alessio Rovera affiancati da Luís Pérez Companc proveranno a conquistare i primi punti iridati.

Messo in archivio il terzo posto in terra americana, Daniel Serra, il giapponese Takeshi Kimura e lo statunitense Scott Huffaker si presentano a Portimão con il morale alto portando in pista la vettura di Kessel Racing. Il pilota brasiliano in passato ha collezionato risultati di spessore sulla pista lusitana: nell’unico precedente iridato, la 8 Ore del FIA WEC che si disputò nel 2021, Serra salì sul secondo gradino del podio della classe LMGTE Pro con Miguel Molina.

A completare il quartetto del Cavallino Rampante sono attese le due vetture del pluri-titolato team AF Corse. Con il numero 21 vi sarà la 488 GTE di Simon Mann, Ulysse de Pauw e Diego Alessi che sostituisce Stefano Costantini; la numero 54 in livrea argentata VistaJet sarà invece affidata al consueto equipaggio formato da Thomas Flohr (il pilota svizzero nel 2021 aveva conquistato il terzo posto di classe nell’evento in Algarve), Francesco Castellacci e Davide Rigon.

Il calendario. Dopo la 6 Ore di Portimão il Mondiale Endurance proseguirà con la prova sulla medesima distanza a Spa-Francorchamps (29 aprile), seguita dalla 24 Ore di Le Mans (10-11 giugno), la 6 Ore di Monza (9 luglio), la 6 Ore del Fuji (10 settembre) e la 8 Ore del Bahrain (4 novembre).