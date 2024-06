3 Ore del Paul Ricard, doppietta Ferrari in classe Bronze

La 3 Ore del Paul Ricard, primo atto del GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2024, termina con la vittoria in classe Bronze della Ferrari 296 GT3 numero 8 del team Kessel Racing, condivisa da David Fumanelli, Niccolò Schirò e Nicolò Rosi, davanti alla numero 52 di AF Corse guidata da Andrea Bertolini, Louis e Jef Machiels.

In classe Pro le due vetture del team AF Corse- Francorchamps Motors concludono in nona e in 15esima posizione, rispettivamente con Pier Guidi-Rigon-Rovera, Neubauer-Abril- Vidales.

Classe Pro. Sui 5,771 chilometri dello storico impianto di Le Castellet, nella classe riservata ai piloti professionisti, il fine settimana va agli archivi con il miglior risultato ottenuto dalla 296 GT3 numero 51. Dopo l’ottimo stint di Rovera, che nel primo giro recuperava sei posizioni portandosi in top-5, Rigon e Pier Guidi esprimevano il massimo sforzo in una fine settimana che sin dai primi turni di prova, come si è dimostrato in gara, s’annunciava complicato. La vettura “gemella” del team AF Corse – Francorchamps Motors, nonostante un buon secondo turno di guida che consentiva a Neubauer – al debutto come pilota ufficiale del Cavallino Rampante – di recuperare alcune posizioni, non riusciva ad andare oltre un piazzamento in top-20.

Classe Bronze. Le vetture della Casa di Maranello si confermavano protagoniste nella classe riservata a professionisti e gentlemen driver.

Sul gradino più alto del podio festeggiano Fumanelli, Schirò e Rosi, che partiti dalla 17esima posizione con la 296 GT3 numero 8 di Kessel Racing, hanno ottenuto uno storico successo al debutto nel GT WC Europe.

Tutti i piloti dell’equipaggio hanno collezionato in passato presenze e vittorie nel Ferrari Challenge: Fumanelli nel 2018 si laureò vice-campione nel Trofeo Pirelli, alle Finali Mondiali Ferrari, che in quell’edizione hanno incoronato vincitore Nicklas Nielsen; Schirò e Rosi hanno totalizzato, rispettivamente, 25 gare (10 vittorie) e 47 gare (2 successi).

Seconda in Francia si è classificata la 296 GT3 di AF Corse, guidata nel terzo turno dall’ufficiale del Cavallino Rampante Andrea Bertolini che, dopo gli ottimi stint dei compagni, è risalito sino alla seconda posizione permettendo così al terzetto di brindare sul podio del Paul Ricard per il secondo anno consecutivo.

La 3 Ore va agli archivi, inoltre, con le Ferrari numero 93 di Sky Tempesta Racing e la numero 74 di Kessel Racing rispettivamente quarta e quinta, mentre in undicesima posizione si è classificata la 296 GT3 numero 333 di Rinaldi Racing.

Il calendario. La serie organizzata da SRO tornerà sotto i riflettori con il secondo appuntamento della Endurance Cup, la 24 Ore di Spa-Francorchamps (di cui quest’anno ricorre il centenario), in programma sullo storico tracciato belga il 29-30 giugno.