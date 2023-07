24 Ore di Le Mans: la situazione delle 488 GTE dopo due ore di corsa

Dopo due ore di corsa, la migliore tra le Ferrari 488 GTE è la numero 54 di AF Corse con alla guida Davide Rigon che occupa la quinta posizione tra le LMGTE Am. Il pilota veneto, partito dalla terza posizione grazie al crono stabilito nella Hyperpole dal compagno Thomas Flohr, è stato al comando nelle prime fasi della prova caratterizzata anche dall’ingresso di una Safety Car.

Sesta posizione per Kei Cozzolino con la numero 74 di Kessel Racing che si attesta davanti a Jeffrey Segal del team Walkenhorst Motorsport. Dodicesima piazza per Luis Perez Companc che nel frattempo ha preso il testimone da Alessio Rovera, protagonista nelle prime tornate per aver stabilito la velocità massima della classe, toccando i 309,1 km/h. Tredicesima la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura che ha dato il cambio al pilota ufficiale Daniel Serra. Quindicesima la numero 66 della JMW Motorsport con alla guida Thomas Neubauer, vincitore nella mattinata della gara del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe disputato sul tracciato di Le Mans. Ventunesima la 21 di AF Corse con Ulysse De Pauw che ha preso il posto di Simon Mann.