Le Ferrari 488 GTE terminano le prove libere 3 a Sebring

La vigilia della 1000 Miglia di Sebring, primo atto del FIA WEC, si è aperta con le prove libere 3, disputate nella mattinata di giovedì in condizioni di meteo favorevole e una temperatura dell’aria di poco superiore ai 22°C. Nella classe LMGTE Am riservata alle vetture derivate dalla serie le quattro Ferrari 488 GTE hanno concluso con un piazzamento nella top-10.

Dopo le sessioni del mercoledì, anche il terzo turno del giovedì mattina si è svolto all’insegna dell’equilibrio, con i primi dieci equipaggi racchiusi in soli cinque decimi di secondo.



Il miglior risultato per le vetture del Cavallino Rampante è quello della 488 GTE numero 57 di Kessel Racing in livrea gialla, terza in classifica grazie al tempo di 1’59’093 registrato del pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra (a 0’’054 dal team Northwest AMR sulla vettura numero 98), affiancato nella prova iridata da Takeshi Kimura e Scott Huffaker. In quarta posizione la 488 GTE di AF Corse, la numero 54 in livrea argentata VistaJet, guidata da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon.



Settima e decima rispettivamente le Ferrari numero 21 di AF Corse dell’equipaggio formato da Stefano Costantini, Simon Mann e Ulysse de Pauw, e quella di Richard Mille AF Corse (il distacco dai leader è contenuto a 0’’487) sulla quale Luís Pérez Companc condivide l’abitacolo con gli ufficiali del Cavallino Rampante Lilou Wadoux e Alessio Rovera.



Nel pomeriggio odierno sono in programma le qualifiche della classe LMGTE Am, a partire dalle 18.30, che stabiliranno la griglia di partenza della 1000 Miglia di Sebring, che scatterà venerdì 17 marzo alle 12 (tutti gli orari sono locali).