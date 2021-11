Maggiore potenza per un’icona delle piste

La Ferrari 488 GT Modificata è una vettura prodotta in edizione limitata che racchiude le competenze e le tecnologie sviluppate per la 488 GT3 e 488 GTE, che supera i limiti imposti dai regolamenti tecnici e sportivi al fine di sfruttarne tutto il potenziale. La 488 GT Modificata è riservata esclusivamente all’utilizzo in pista durante track days e agli eventi di Ferrari Club Competizioni GT.