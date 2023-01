Il Circuito do Estoril o Autódromo do Estoril (Circuito di Estoril), ufficialmente noto come Autódromo Fernanda Pires da Silva, è un circuito automobilistico sulla Riviera portoghese, fuori Lisbona. Estoril, una città balneare meta di vacanze situata a 32 km a ovest della capitale portoghese Lisbona, ha ospitato gare automobilistiche fin dagli anni '30, con un circuito stradale di 2,8 km utilizzato nel 1937 per una gara locale. L'attuale circuito di Estoril è stato costruito e completato nel 1972 e ha subito varie ristrutturazioni nel corso degli anni, fino ad arrivare all'attuale lunghezza di 4,182 km. Ha ospitato il Gran Premio del Portogallo di Formula Uno dal 1984 al 1996.