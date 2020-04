Un servizio unico e di grande importanza per il proprietario, che solo con Ferrari Classiche può ottenere un documento ufficiale attestante la piena autenticità della propria automobile.

Grazie all’integrità e all’assoluta unicità dei suoi archivi, dove sono gelosamente custodite le schede di montaggio di tutte le automobili prodotte a partire dal 1947, Ferrari è in grado di stabilire inequivocabilmente la conformità al progetto originario di qualsiasi vettura realizzata nelle sue officine.

Ecco perché Ferrari offre ai suoi clienti un servizio di restauro di prima classe, mirato a preservare l’eredità di queste vetture d’epoca.

Ogni singola componente di una Ferrari è disegnata e costruita con l’obiettivo principale di ottenere prestazioni stupefacenti senza compromessi. Per ogni Ferrari costruita sono registrate nell’archivio dell’azienda le informazioni dettagliate relative a ciascuna componente.

Solo le vetture totalmente funzionanti ottengono la Certificazione di Autenticità Ferrari Classiche; affinché la conformità del veicolo al progetto originario – e quindi la massima sicurezza alla guida – siano garantite è necessario che tutte le sue parti risultino autentiche. Telaio, motore, cambio e trasmissione, sospensioni, freni, ruote e carrozzeria, interni, tutto viene rigorosamente esaminato nell’officina di accettazione e delibera dal gruppo di esperti Ferrari Classiche, un team di specialisti per antonomasia, detentori della più profonda conoscenza dell’auto, dotati di una lunga esperienza di lavoro in Ferrari, se non addirittura personalmente coinvolti nella costruzione stessa del veicolo sotto esame.

La passione e la proverbiale maestria delle persone di Ferrari Classiche costituiscono la più sicura garanzia per il Cliente.