La Purosangue coniuga le prestazioni uniche e il piacere di guida di una Ferrari con un design a quattro porte elegante e sportivo e la lussuosa spaziosità di un abitacolo studiato nei minimi dettagli.

Grazie alla sua straordinaria versatilità di utilizzo, la Purosangue è perfetta per ogni occasione, per questo Ferrari Genuine ha sviluppato una gamma di accessori originali pensati per rendere ancora più piacevole ogni viaggio.