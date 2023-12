Corso Pilota On-Ice

PNEUMATICI CHE LASCIANO IL SEGNO

Ferrari Purosangue monta pneumatici chiodati che offrono prestazioni massime in frenata e in trazione, in sterrati innevati o ghiacciati.





Progettati appositamente per le rigide condizioni invernali, i chiodi integrati nel battistrada aumentano l'aderenza dell’auto su terreni estremi, garantendo sessioni sicure e adrenaliniche.