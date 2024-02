Corso Pilota Classiche St. Moritz

Ferrari 3.2 Mondial. Autentica meccanica di alta classe

Proposta in questo corso nella versione del 1980, la Ferrari 3.2 Mondial monta in posizione centrale un motore V8 aspirato con un doppio albero a camme per bancata. Il cambio manuale sincronizzato a 5 rapporti abbinato a un differenziale a slittamento limitato è perfetto per imparare a guidare con trasmissione manuale e cambio ad “H”, mentre lo sterzo a pignone e cremagliera è meccanico e non servoassistito.