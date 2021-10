Architettura

The modular chassis is an all-new design. New alloys join the traditional aluminium, along with high-resistance aluminium extrusions, developed by the aviation industry, and innovative manufacturing processes, such as heat-forming. The aim was to keep weight down to the benefit of performance and handling. The result is a chassis with improved structural rigidity, with torsional rigidity up 15 per cent compared to the F430, and beam stiffness up 5 per cent.L'utilizzo di nuove leghe in affiancamento all'alluminio, gli estrusi di alluminio alto resistenziali, ampiamente in uso in campo aero-spaziale, e processi fortemente innovativi come l'heat forming, la "termoformazione" della struttura, perseguono il contenimento del peso e la massimizzazione dell'efficienza prestazionale della vettura. Il risultato è un telaio con maggiori caratteristiche di rigidezza, sia torsionale (+15% rispetto alla F430) che flessionale (+5% rispetto a F430).