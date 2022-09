Passione Ferrari Club Challenge: la tappa di Silverstone

Una stagione carica di emozioni quella del 2022 del Passione Ferrari Club Challenge che, a settembre, si è fermata nel tempio inglese della velocità, il circuito di Silverstone!

Una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento interamente dedicata ai possessori di 488 Challenge e 488 Challenge EVO, proveniente da tutta Europa, che sono scesi in pista sfidandosi in un’emozionante prova contro il cronometro per realizzare il miglior tempo sul giro.

Penultimo appuntamento del 2022 per il Club Challenge sarà il 6 ottobre presso l’Autodromo Internazionale del Mugello.